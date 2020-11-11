Страсбург, Франция, , 08:36 — REGNUM Совет Европы намерен предпринять шаги, направленные на расширение участия молодёжи и гражданской активности молодых людей как в сельской, так и в городской среде в формировании демократического общества. С этой целью в рамках проекта «Молодёжь за демократию на Украине» объявлено два тендера, передаёт RT.

Читайте также: Еврокомиссия потратит €1,2 млн на улучшение делового климата на Украине

Согласно документации, для реализации проекта требуются специалисты национального и международного уровня, которым предстоит проводить тренинги для участников программы «Молодые люди, полноценные граждане», помогать им в реализации местных проектов на тему гражданской активности.

Кроме того, консультанты займутся подготовкой сотрудников молодёжных центров, разработкой предложений по государственным стандартам и рекомендациям для работы этих организаций.

Планируется, что мероприятия будут реализованы до декабря 2021 года. на эти цели будет направлено €500 тысяч. В рамках проекта предполагается улучшить качество молодёжной политики на основе стандартов ЕС.

Также по теме: Совет Европы поможет Украине повысить прозрачность выборов

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Совет Европы заявлял о намерении создать онлайн-платформу, которая поможет «расширить знания» граждан Украины о выборах в стране и повысит прозрачность электоральных процедур. Реализовать проект, цель которого заключается в повышении политической и правовой культуры украинских избирателей, планировалось совместно с Центральной избирательной комиссией Украины. На разработку нового инструмента инициаторы проекта готовы выделить до €150 тысяч.