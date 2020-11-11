Самара, , 08:34 — REGNUM Проект бюджета Самарской области сохраняет четкую социальную направленность и полностью гарантирует выполнение всех действующих социальных обязательств. Об этом 10 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, бюджет региона на 2021 год был рассмотрен на расширенном заседании регионального правительства. В следующем году общая сумма расходов сложилась в объеме 149 млрд 874 млн рублей.

По словам главы Самарской области Дмитрия Азарова, в следующем году расходы на здравоохранение, образование, спорт, социальную политику и культуру составляют свыше двух третей или порядка 70 процентов всего бюджета.

Он заверил, что будет обязательно исполнено решение о повышении минимального размера оплаты труда и об индексации с 1 января следующего года ежемесячных денежных выплат некоторым категориям жителей. При этом объем средств на эти выплаты будут увеличены, поскольку «своих не бросаем», подчеркнул Азаров.

Так, в проекте бюджета региона на социальную поддержку граждан в следующем году запланировано на два млрд рублей больше, чем в году текущем, и на пять млрд больше, чем в 2019 году.