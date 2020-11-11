Гонконг, Китай, , 08:04 — REGNUM Торги на Гонконгской фондовой бирже 11 ноября открылись снижением котировок, прервав четырёхдневный рост. По данным площадки, индекс Hang Seng понизился на 74 пункта (0,28%), до значения 26 226.

Снижение индекса вызвано значительным падением стоимости акций высокотехнологического сектора, произошедшего на фоне представленного в Китае 10 ноября проекта антимонопольных норм, призванных регулировать деятельность интернет-платформ. Например, акции компании Alibaba упали на 8%, холдинга Tencent ! на 5,4%, Xiaomi — на 4,7%.

Одновременно с этим, некоторый рост показывают акции банков, нефтяных и строительных компаний.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США к закрытию торгов 10 ноября менялись разнонаправленно.

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