Екатеринбург, , 07:36 — REGNUM В Екатеринбурге ООО «Союз Святого Иоанна Воина» оштрафовано за шум от магазина «Верный». Об этом сообщает свердловское управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, местные жители пожаловались на шум. В ходе проверки выяснилось, что уровни звукового давления от погрузки-разгрузки товара не соответствуют нормативным величинам, которые заложены в СанПиН. В отношении ООО «Союз Святого Иоанна Воина» санврачи составили протокол и направили его в Чкаловский районный суд.

По решению суда организация оштрафована на 19 тыс. рублей. Кроме того, ей выдано предписание о том, чтобы устранить выявленные нарушения.