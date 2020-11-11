Новосибирск, , 06:58 — REGNUM Экспорт лесоматериалов в Сибирском федеральном округе за 9 месяцев 2020 года составил 1808,4 млн долларов США (18,4% от общего стоимостного объёма экспорта по региону). По сравнению с аналогичным периодом 2019 года он уменьшился на 7,7%. Об этом сообщило Сибирское таможенное управление.

«За 9 месяцев 2020 года экспортные операции по вывозу лесоматериалов в регионе деятельности Сибирского таможенного управления (СТУ) осуществили 750 участников внешнеэкономической деятельности (уменьшение по сравнению с 9 месяцами 2019 года на 10,9%)», — уточнили в управлении.

Отмечается, что поставки лесоматериалов необработанных составили 10,5% от общего стоимостного объёма экспорта лесоматериалов, а поставки лесоматериалов обработанных — 89,5%. Это свидетельствует о сохранении тенденции по сокращению доли необработанного леса в экспорте сибирской древесины.

При этом экспорт лесоматериалов осуществлялся в 55 стран дальнего и ближнего зарубежья.