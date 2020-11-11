11 ноября 2020 | Время чтения 10 мин

Анастасия Степанова, , 06:51 — REGNUM Сорск — небольшой городок в Хакасии — оказался в коммунальной ловушке, в которой находится уже больше недели. Местная котельная отапливается буквально с колёс — запасы топлива истощаются быстрее, чем их успевают подвозить. Городская проблема вышла на федеральный уровень. 10 ноября 2020 года её обсудили на совещании под председательством замглавы Минстроя России Максима Егорова. Сорску, где «не был своевременно создан достаточный запас топлива», пообещали подвезти уголь в ближайшее время, чтобы сформировать «неснижаемый запас». ИА REGNUM попыталось разобраться в том, что же случилось в Хакасии, и обнаружило некую «народную забаву» у городских властей — создание МУП, которые только успевают банкротиться.

Отопление Иван Шилов © ИА REGNUM

К зиме не готовы?

О проблеме с ходом отопительного сезона в Сорске сообщили местные жители, которые в начале ноября начали мёрзнуть в собственных квартирах, при этом своевременно оплачивая услугу. 2 ноября 2020 года на сайте правительства республики появилось сообщение, что в Сорск выехала комиссия министерства строительства и ЖКХ, а также было поручено экстренно разобраться в причинах проблемы и помочь муниципалитету, руководство которого сослалось на нехватку угля. Там же сообщалось, что 30 октября городская власть докладывала, что необходимый запас угля в котельных есть на восемь дней.

2 ноября республиканские власти отрапортовали о поставке 120 тонн топлива, которые позволят поднять температуру. Жителям пообещали сделать перерасчёт за некачественную услугу.

Представители ОНФ посетили Сорск спустя сутки после заявления и обнаружили, что на дату визита «на котельной был всего суточный запас угля», а привезённого в ходе дня угля «хватит всего на 3−5 дней». В свете данной проблемы активисты обратились к полпреду президента РФ в СФО с просьбой вмешаться в ситуацию.

6 ноября прошло совещание с участием полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, на котором обсуждался ход отопительного сезона. В числе проблемных муниципалитетов были названы города Сорск и Черногорск, Усть-Абаканский, Ширинский, Аскизский районы Хакасии. По ним проверку готовности теплоисточников и нормативных запасов топлива проведут органы прокуратуры.

В чёрный список попали и кемеровские Юрга, где в декабре остановят градообразующее предприятие — «Юргинский машиностроительный завод», и Тусульский район, красноярские Норильск, Канск, Игарка, Богучанский район, а также иркутский город Байкальск.

На совещании 10 ноября 2020 года уже замглавы федерального Минстроя Максим Егоров заявил, что «формирование достаточно запаса топлива в городах Хакасии было поставлено на отдельный контроль», а в Сорск «завезут уголь для формирования необходимого неснижаемого запаса».

Проблема с давними корнями

Проблема с отопительным сезоном не нова для Хакасии. Например, в сентябре 2019 года жители посёлка Геолог, примыкающего к Сорску, жаловались, что замерзают в квартирах. В декабре 2018 года на сайте ОНФ сообщалось, что отделение «взяло на контроль ситуацию со срывом отопительного сезона в республике». В списке проблемных фигурировал всё тот же Сорск.

Не нова и проблема с запасом угля. Например, в 2018 году администрация Сорска уже получала иск от надзорной инстанции, в котором от неё потребовали «обеспечить неснижаемый нормативный запас топлива на центральной отопительной котельной с. Сорска, позволяющий обеспечить бесперебойную работу теплоисточников в течение отопительного периода 2018−2019 годов».

Или вот в августе 2020 года прокуратура Усть-Абаканского района, проверив, как администрация Сорска соблюдает законы в сфере электроэнергетики, обнаружила нарушения. В центральной отопительной котельной не было резервных источников электропитания, а это «может повлечь за собой выход из строя котельного оборудования в течение отопительного периода». Мэрию обязали установить резервный источник через суд.

Этим проблемам также предшествовал громкий скандал, связанный с передачей в аренду котельной. В августе 2014 года прокуратура Усть-Абаканского района сообщила, что глава Сорска привлечен к административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства.

По данным надзорного органа, в 2013 году ООО «Хакасресводоканал» получало незаконное преимущество в использовании муниципального имущества без проведения торгов, без согласования антимонопольным ведомством и с предоставлением муниципальной преференции.

Также прокуратура установила, что «ООО «Хакасресводоканал» намеренно искажало ситуацию с запасами твёрдого топлива на котельной г. Сорска», а в феврале 2014 года не был обеспечен «неснижаемый нормативный запас топлива».

Главу по решению суда оштрафовали на 15 тыс. рублей. Котельная в 2014 году была передана по результатам аукциона ООО «Горизонт».

Всё это говорит о том, что проблема многолетняя и власти разных уровней о ней знают. Почему не решают так, чтобы один раз и навсегда? Ответа на этот вопрос нет.

Муниципальная котельная: карусель из банкротств

Попробуем разобраться в правовых хитросплетениях вокруг котельной.

Из открытых источников известно, что основную часть Сорска обеспечивает теплом именно муниципальная котельная.

В ЕГРЮЛ на сегодня есть единственное действующее МУП «Сорская городская котельная», которое было учреждено 25 декабря 2018 года администрацией города Сорска. Его уставный капитал — 7,2 млн рублей, директор с 23 сентября 2020 года — Андриян Геннадьевич Сухачев.

И вот уже этот относительно недавно созданный актив 14 сентября 2020 года решением суда был взят под наблюдение как первый этап в процедуре банкротства. С банкротным иском обратилось, собственно, само юрлицо.

Из заявления следовало, что на начало июня 2020 года долги перед кредиторами составляют 62 972 345 рублей 43 копейки. При этом задолженность по обязательным платежам на конец мая: НДФЛ — 3 513 912 рублей, пени за несвоевременную уплату налога — 199 733 рублей 70 копеек, «страховые взносы на обязательные социальные страхования, зачисляемые в ПФ РФ на выплату страховых пенсий до 27.05.2019 — 2 558 301 руб. 53 коп., сумма пени за несвоевременную уплату налога — 168 403 руб. 70 коп.; страховые взносы на обязательные социальные страхования по временной нетрудоспособности и в связи с материнством до 27.05.2019 — 305 345 руб. 34 коп., сумма пени за несвоевременную уплату налога — 15 760 руб. 27 копеек». И это далеко не все долги.

До 15 марта 2021 года МУП находится под наблюдением, после чего будет решаться его дальнейшая судьба.

Уже сейчас очевидно, что долги котельной могут пойти в рост уже в ближайшие месяцы. 21 октября 2020 года ПАО «Россети Сибири» заявило претензии на сумму 28 764 332,48 рубля. За два дня до этого ООО «Алваст» обратилось с просьбой включить в реестр сумму 12 665 371,92 рубля. Администрация Сорска не осталась в стороне, заявив претензии на сумму 17 531 805,65 рубля. Ещё чуть более 1,4 млн рублей требует ООО «Сорский горно-обогатительный комбинат» и 23 249 152,17 рубля — управление Федеральной налоговой службы по Хакасии.

Судьба муниципального предприятия в свете этого вызывает опасения. Тем более в этом плане у мэрии Сорска опыт весьма печален.

По адресу этого юрлица ранее работало МУП «Сорские тепловые системы», чьим учредителем также была администрация города. Предприятие является банкротом с января 2019 года.

Обанкрочена и другая «дочка» горвластей с пропиской по тому же адресу — МУП «Сорсктеплокомплекс», работавшее с 2007 года. Банкротом оно признано в августе 2010 года. УФНС даже пыталось привлечь к субсидиарной ответственности бывших руководителей МУП, но неудачно.

Из материалов одного дела, рассмотренного республиканским УФАС, известно, что в январе 2015 года администрация Сорска передавала в аренду объекты коммунального хозяйства, являющиеся составной частью инфраструктуры, предназначенной для организации и обслуживания процесса водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, некоему МУП «Коммунальные системы».

По данным ЕГРЮЛ, данное предприятие также «прописано» по адресу котельной. Учреждено МУП «Коммунальные системы» в декабре 2014 года администрацией города с уставным капиталом 20,9 млн рублей, но уже осенью 2016 года оно обратилось с иском о самобанкротстве и с апреля 2017 года является банкротом. Реестр требований к тому моменту содержал претензии на 89 429 622,8 рубля.

21 сентября 2020 года арбитраж Хакасии отказал в привлечении к ответу администрации Сорска и экс-директора Дуйсембая Калижанова по долгам данного МУП. Сумма иска составляла 40 669 909 рублей 51 копейку. Калижанов также был директором и ранее упоминаемого муниципального банкрота — «Сорсктеплокомплекса».

К слову, в рамках дела о банкротстве МУП «Коммунальные системы» 20 ноября 2020 года будет рассмотрено требование мэрии Сорска. Власти требуют признать недействительной сделкой продажу социально значимых объектов в октябре 2018 года — канализационных сетей, участка теплосети и тепловых сетей. Сделка была заключена конкурсным управляющим юрлица и ООО «Тепловая генерирующая компания «Энергия».

Конкурсным управляющим МУП «Коммунальные системы» является Юлай Султанов. Он также исполнял те же обязанности и по отношению ООО «Горизонт», которое в 2014 году фигурировало как арендатор котельной.

Предприятие было создано в декабре 2013 года, а уже в феврале 2014 года получило тот же юрадрес, что и муниципальная котельная. После процедуры банкротства фирма прекратила существование в июле 2018 года. Её учредителями были Николай Петриченко, Татьяна Коваль и Алексей Полев.

Из материалов дела о банкротстве «Горизонта» известно, что в 2014 году компания была «единственной организацией, обеспечивающей население города Сорска коммунальными услугами, в том числе: отопление, горячее водоснабжение». Компания работала в этой сфере с февраля 2014 года, а уже 10 декабря того же года администрация Сорска известила её о расторжении договоров.

«Весь трудовой коллектив также был переведён с 01.01.2015 во вновь созданное предприятие ЖКХ — в МУП «Коммунальные системы» по указанию администрации города Сорска», — отмечалось в материалах дела.

Судьба МУП «Коммунальные системы», как мы помним, также оказалась незавидной.

Череда банкротств вокруг котельной заставляет задуматься об эффективности управления данным активом со стороны властей.