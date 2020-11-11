Чебоксары, , 06:16 — REGNUM В Чувашии индекс цен на наблюдаемые продукты питания по сравнению с прошлым годом вырос в 12 раз: если в октябре 2019 года по сравнению с декабрем 2019 года индекс цен на продовольственные товары составлял 100,4%, то в октябре 2020 года к уровню декабря 2019 года достиг 104,8%. Соответствующие данные опубликовал Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно представленной информации, в октябре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года индекс потребительских цен и тарифов на основные группы товаров и услуг составил 103,6%, что вдвое больше, чем было за аналогичный период (в октябре 2019 года к декабрю 2018 года индекс потребительских цен в Чувашии составил 101,7%).

Рост произошёл за счёт резкого удорожания продуктов питания, цены на которые за указанный период выросли на 4,8%, что значительно больше прошлогоднего уровня. Напомним, в октябре 2019 года к декабрю 2018 года цены на продовольственные товары выросли в Чувашии на 0,4%.

С начала года из продуктов питания более всего выросли цены на сахар (индекс 187,5%). Также значительно подорожали крупа и бобовые (123,3%), подсолнечное масло (115,5%), макаронные изделия (113,9%). Из наблюдаемых видов продовольственных товаров подешевела только плодоовощная продукция, включая картофель (индекс 98,2%).

В октябре 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года индекс цен на непродовольственные товары составил 104,2%, на услуги — 101,1%.