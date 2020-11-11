Пекин, , 04:18 — REGNUM Алюминиевый сектор китайской металлургии зафиксировал устойчивый рост производства и цен, сообщили в Министерстве промышленности и информационных технологий КНР.

За первые девять месяцев года добыча алюминия выросла на 6,5% в годовом исчислении до 40,16 млн тонн, в то время как производство электролитического алюминия прибавило 2,8% в годовом исчислении, достигнув отметки 27,45 млн тонн, сообщили в министерстве со ссылкой на данные Китайской промышленной ассоциации цветных металлов.

За тот же период добыча глинозема (оксида алюминия) достигло 54,25 млн тонн, что на 1,9% ниже, чем за аналогичный период годом ранее. В третьем квартале средняя спотовая цена за тонну алюминия составила 14 634 юаня (около $2207,57), что на 12,3% больше, чем кварталом ранее и на 3,7% выше в годовом исчислении.

Цены на алюминий колебались на высоком уровне с июля этого года, превысив предэпидемический уровень, отметили в ассоциации.