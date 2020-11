Пекин, , 04:10 — REGNUM Китайский кредитор The Industrial Bank Co., Ltd., на текущий момент выпустил в общей сложности облигаций «зеленого финансирования» на сумму 130 млрд юаней (около $19,61 млрд), сообщает агентство Синьхуа.

Цель выпуска — ускорить «зеленую трансформацию» экономики страны. Кредитор начал выпуск «зеленых» облигаций с 2016 года с целью финансирования проектов, направленных на защиту окружающей среды, сбережения энергии и развития зеленой энергетики.

Этот шаг был сделан на фоне стремления властей Китая к развитию «зеленого финансирования» в целях поддержки промышленной модернизации и зеленой трансформации экономики страны, проявленного в последние годы.

Китай в 2016 году объявил о намерении создать национальный механизм зеленого финансирования и с тех пор стал первой страной в мире, реализовавшей такую меру.