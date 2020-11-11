Пекин, , 04:05 — REGNUM Крупный китайский девелопер недвижимости Poly Developments and Holdings Group Co., известный также как Poly Real Estate отчитался о росте продаж в октябре, сообщает агентство Синьхуа.

Контрактные продажи недвижимости компании взлетели на 36,93% в годовом исчислении за октябрь, достигнув отметки 55,37 млрд юаней (около $8,35 млрд), говорится в заявлении компании.

В то же самое время контрактные продажи недвижимости по площади пола достигли 4,12 млн кв. метров, что на 45,71% больше в годовом исчислении, говорится в заявлении Poly Real Estate.

Контрактные продажи недвижимости компанией за первые десять месяцев года достигли 422,7 млрд юаней, что на 9,18% больше, чем за аналогичный период годом ранее.