Пекин, , 04:01 — REGNUM Крупнейший в Китае производитель внедорожников и пикапов Great Wall Motors (GWM) увеличил в октябре продажи на 15% относительно сентября, достигнув нового месячного рекорда, сообщает агентство Синьхуа.

Ведущий бренд компании GWM, Haval, обеспечил суммарные продажи на уровне 97 950 единиц в октябре, став драйвером роста продаж компании. Так, автомобили модели Haval H6 продались в количестве 52 734 штук за прошедший месяц, став самыми хорошо продаваемыми внедорожниками в Китае за последние 89 месяцев.

Пикапы Great Wall также усилили свои доминирующие позиции на рынке в октябре, продавшись в количестве 20 405 штук, что на 28% больше в годовом исчислении. В плане электромобилей, бренд ORA продал 8011 автомобилей в октябре, что на 352% больше в годовом исчислении.

Благодаря стратегии ускоренного выхода на глобальные рынки, GWM продала 10 804 автомобиля за рубежом в октябре, что на 148% больше, чем за аналогичный период годом ранее. С января по октябрь общий объем продаж на зарубежном рынке достиг 52 261 единицы.