Пекин, , 03:54 — REGNUM Цветная металлургия Китая зафиксировала устойчивый рост производства за последние месяцы при восстановлении цен на продукцию до доэпидемического уровня, сообщает агентство Синьхуа.

По данным Министерства промышленности и информационных технологий КНР, добыча десяти видов цветных металлов в Китае достигла 45,18 млн тонн в период с января по сентябрь, что на 3,5% больше в годовом исчислении.

Индекс доверия в данной отрасли восстановился до 50,1 в третьем квартале, что на один процентный пункт выше, чем кварталом ранее. Также это высший показатель с момента вспышки COVID-19.

Цены на цветные металлы оставались высокими в стране за последние месяцы, превосходя уровень до начала эпидемии.