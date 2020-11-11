Пекин, , 03:49 — REGNUM Логистический сектор Китая продемонстрировал устойчивое расширение и серьезное экономическое восстановление, сообщили в Китайской федерации логистики и закупок.

Индекс эффективности логистики, который отслеживает объемы бизнеса, новые заказы, трудоустройство, оборачиваемость товарно-материальных ценностей, а также расценки на секторальные услуги, в прошлом месяце составил 56,3%, что на 0,2 процентных пункта выше, чем в сентябре.

Все показатели выше 50% указывают на расширение сектора, в то время как все показатели ниже — его сокращение. По данным Государственного почтового бюро, в середине ноября в курьерском секторе Китая ожидается резкое увеличение количества доставок посылок во время ежегодного фестиваля онлайн-покупок в стране.

Фирмы экспресс-доставки, по оценкам экспертов, ежедневно с 11 по 16 ноября будут обрабатывать в среднем 490 миллионов посылок, что значительно превышает нормальный объем бизнеса. Напомним, что 11 ноября в Китае отмечается так называемый «День холостяка», в который принято проводить интернет-распродажи.