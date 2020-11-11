Шанхай, Китай, , 03:42 — REGNUM Провинция Чжэцзян на востоке Китая заключила договоров на 61 проект с иностранным финансированием на общую сумму $10,9 млрд в рамках завершившейся CIIE в Шанхае, сообщает агентство Синьхуа.

Из общего числа соглашений, заключенных в рамках 3-й международной китайской выставки импортных товаров и услуг (CIIE), 16 проектов пришлось на предприятия из списка 500 крупнейших мировых промышленных гигантов, сообщили в департаменте коммерции Чжэцзяна.

Чжэцзян также провел более 100 мероприятий по продвижению инвестиций за время выставки и организовал 14,6 тыс. закупщиков присоединиться к CIIE в этом году.

В том числе, речь о предприятиях в сферах торговли, автомобилестроения, технического оборудования, потребительских товаров, медицинских устройств, продуктов питания, сельского хозяйства и так далее.