Пекин, , 03:37 — REGNUM Крупнейшие китайские пищевые компании зафиксировали мощный рост прибыли за девять месяцев года, сообщили в Министерстве промышленности и информационных технологий КНР.

Предприятия пищевой сферы годовым оборотом от основных операций более 20 млн юаней ($3,02 млн), получили суммарную прибыль на уровне 440,32 млрд юаней, что на 10,1% больше в годовом исчислении.

Производители продуктов питания отчитались о 131,69 млрд юаней суммарной прибыли за тот же период, что на 11,9% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Суммарная прибыль производителей алкоголя, напитков и чая выросла на 4,4% до 175,91 млрд юаней.