Москва, , 03:36 — REGNUM В арбитражный суд Москвы от налогового органа поступил банкротный иск к одной из старейших общественных организаций страны — «Российскому Красному кресту», который был учрежден около 150 лет назад. Исковое заявление пока не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

Иск к Красному кресту Kad.arbitr.ru

Иск от ИФНС №28 по Москве подан 6 ноября 2020 года. Сумма долга, послужившего основанием для обращения, неизвестна. По адресу ответчика расположена организация, которую в 1867 году учредил как общество попечения о раненых и больных воинах император Александр II. А в 1879 году оно сменило название на «Российское общество Красного Креста». Попечителями его в разные годы выступали разные высокопоставленные лица.

Финансовые претензии к организации ранее заявил также и департамент городского имущества Москвы, обратившийся с иском о взыскании 410 458 рублей 73 копеек задолженности по договору аренды от 2003 года, из которых почти 396 тыс. рублей — долг, а остальная часть — пени. Дело рассмотрят в упрощённом порядке.