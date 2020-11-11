Пекин, , 03:32 — REGNUM Таможня Пекина освободила предприятия от просроченных штрафов на сумму почти 6 млн юаней (около $907,8 тыс.) в рамках облегчения их финансовых трудностей на фоне эпидемии COVID-19 в 2020 году, сообщает агентство Синьхуа.

По данным таможни Пекина, в первой половине года пострадавшие от эпидемии китайские компании столкнулись с рядом трудностей в работе и обороте капитала. Для облегчения давления на данные предприятия, таможня Пекина представила политику, позволяющая компаниям отложить выплату налогов на три месяца.

В то же самое время, они были освобождены от выплаты просроченных штрафов. Согласно этим данным, пекинская таможня обработала более 200 миллионов юаней отложенных налоговых платежей предприятий в этом году.