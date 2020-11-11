Пекин, , 03:27 — REGNUM Сектор строительных материалов Китая зафиксировал позитивный рос за первые три квартала года, сообщили в Министерстве промышленности и информационных технологий КНР.

Производство добавленной стоимости сектора прибавило 0,7% в годовом исчислении за указанный период, переломив предыдущий негативный тренд, сообщили в министерстве. Только за сентябрь объем производства с добавленной стоимостью подскочило на 8,9% в годовом исчислении, что на 2,4 процентных пункта выше, чем за тот же месяц годом ранее.

Цены на строительные материалы в стране выросли на 0,05% в годовом исчислении за первые три квартала года. Цены на цемент даже упали на 3,3%, в то время как цены листовое стекло — выросли на 6,9%.

Прибыль сектора за указанный период упала на 0,9% в годовом исчислении, вернувшись практически к показателям аналогичного периода годом ранее. Только в сентябре суммарная прибыль сектора выросла на 16,4% в годовом исчислении, что на 5,4% больше, чем месяцем ранее.