Тегеран, , 09:05 — REGNUM 10 ноября министр энергетики Ирана Реза Ардаканян рассмотрел со своим коллегой из Катара пути продвижения двустороннего сотрудничества в электроэнергетике. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Оба министра подчеркнули необходимость развития и продолжения сотрудничества в рамках Регионального центра по управлению городскими водными ресурсами (РЦУВМ-Тегеран) под эгидой ЮНЕСКО. Обе стороны заявили о своей готовности сотрудничать в создании Центра глобального сотрудничества по так называемым «нетрадиционным водам».

Министр энергетики Ирана Реза Ардаканян прибыл в Доху с посланием президента Хасана Рухани эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани. В ходе встречи министр энергетики Ардаканян поблагодарил правительство Катара за оказанную медицинскую помощь в борьбе со вспышкой коронавирусной инфекции.

Ардаканян также планирует провести переговоры с министрами торговли и промышленности, президентом водно-энергетической компании, а также руководителями катарской инвестиционной организации и торгово-промышленной палаты.