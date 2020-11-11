Тегеран, , 08:49 — REGNUM 10 ноября директор организации иранской свободной зоны Киш Голамхоссейн Мозаффари заявил, что иранская торгово-экономическая зона была принята в почетное членство во Всемирную организацию свободных зон (WFZO). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мозаффари отметил, что базирующаяся в Дубае организация может сыграть значительную роль в продвижении статуса своих членов. «Организация оказывает поддержку всем своим участникам и делится с ними современными достижениями, чтобы помочь им повысить уровень качества предоставляемых услуг», — сказал чиновник.

Организация свободной зоны Киш является первой иранской свободной зоной, принятой в члены Всемирной организации свободных зон.

Всемирная организация свободных зон, насчитывающая более 620 членов, характеризуется как ведущая международная организация торгово-экономических зон мира, имеющая важную роль в содействии международной торговле.