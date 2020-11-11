Пекин, , 03:17 — REGNUM Китайский потребительский и розничный рынок может показать мощные результаты в четвертом квартале года в вязи с укоренным восстановлением офлайн-сегмента и увеличением потребительских расходов в рамках онлайн-фестиваля покупок в ноябре, сообщает агентство Синьхуа.

По данным доклада рейтингового агентства Fitch, офлайн-продажи в Китае, пострадавшие от эпидемии COVID-19 в начале года, восстановились в сентябре. Мощный поток покупателей привел к восстановлению показателей ресторанов, кинотеатров и туристического сектора.

Крупнейшая онлайн-распродажа Китая, которая известна как День холостяка, также призвана увеличить потребительские расходы, говорится в докладе. Шопинг-фестиваль «Двойных 11» начинается 11 ноября во всех крупнейших торговых онлайн-площадках.

Розничные онлайн-продажи достигли более 8 трлн юаней (около $1,2 трлн) в первые три квартала года, увеличившись на 9,7% в годовом исчислении, показали последние данные министерства торговли.