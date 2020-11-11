Пекин, , 03:06 — REGNUM Крупные китайские производители напитков обеспечили суммарную выручку в размере 343,14 млрд юаней (около $51,76 млрд) за первые девять месяцев года, сообщили в Министерстве промышленности и информационных технологий КНР.

Данный показатель был на 8,2% больше в годовом исчислении, но на 1,3 процентных пункта медленней, чем за период с января по август, отметили в министерстве. За девятимесячный период прибыль производителей напитков с выручкой более 20 млн юаней в год просела на 1,3% в годовом исчислении, до 36,85 млрд юаней.

Выпуск продукции данными фирмами достиг 129,44 млн тонн за указанный период, что на 6,1% ниже в годовом исчислении. Тем не менее, данные компании в сентябре обеспечили рост производства на 6,4% в годовом исчислении, до 17,18 млн тонн.