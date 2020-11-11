Москва, , 02:45 — REGNUM Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России обязали выплатить «Ростелекому» многомиллионную неустойку по одному из контрактов от 2014 года. Вердикт арбитража Москвы по иску компании связи пока не изготовлен, известно лишь, что иск решено «удовлетворить полностью». Решение ещё может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Претензии ПАО «Ростелеком» поступили в суд ещё в конце марта 2020 года. Изначально в материалах дела речь шла «о взыскании неосновательного обогащения в размере 529 649 392 руб. 70 копеек». К моменту вынесения решения формулировка в материалах дела сменилась на взыскание «10 894 313,83 рубля неустойки за просрочку платежей по инвестиционному договору №6−01/01/204 от 10.01.2014 года».

Третьими лицами в споре участвовали ФСБ России, МВД России, Федеральное агентство морского и речного транспорта, Министерство обороны РФ.

Стоит отметить, что это не единственные претензии «Ростелекома» к министерству. На 3 декабря 2020 года назначено заседание по иску «о взыскании 464 894 937 руб. 58 копеек». А в марте 2020 года суд удовлетворил претензии и взыскал в пользу ПАО «неосновательное обогащение в размере 314 286 564 руб. 43 копеек». Тогда в основе спора лежал контракт на оказание услуг связи по поддержанию функционирования системы «Мир». В деле в качестве третьих лиц проходили силовые ведомства.