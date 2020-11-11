Лондон, , 02:20 — REGNUM Мировые цены на нефть растут в ходе торгов на лондонской бирже ICE 11 ноября. По данным торговой площадки на 00:55 мск, нефть Brent достигала $44,02 за баррель, увеличившись на 3,82%.

К 01:05 мск январские фьючерсы Brent торговались немного ниже (3,75%), по $43,99 за баррель. Декабрьские фьючерсы WTI подорожали на 3,64%, до $42,1 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, Банк Goldman Sachs изменил прогноз по цене на нефть в первом квартале 2021 года в сторону понижения. Согласно новому прогнозу банковской группы, средняя цена барреля Brent за первые три месяца 2021 года составит $47 за баррель.

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