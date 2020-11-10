Париж, , 23:53 — REGNUM В третьем квартале 2020 года уровень безработицы во Франции вырос до максимума за два года, 10 ноября сообщает Agence France-Presse.

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Согласно отчету статистического управления INSEE, уровень безработицы во Франции вырос с 7,1% во втором квартале года до 9,0% в третьем квартале, что является самым высоким уровнем с третьего квартала 2018 года.

Уровень безработицы во Франции не является критическим, несмотря на пандемию COVID-19. В начале президентства Эммануэля Макрона в 2017 году уровень безработицы в стране составлял 9,5%.