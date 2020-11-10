Москва, , 20:58 — REGNUM На строительство спортивных сооружений в трёх регионах России будет выделено 173,4 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Финансирование получат три региона: Ингушетия, Мордовия и Воронежская область.

В частности, Ингушетии выделят средства на строительство двух футбольных полей с искусственным покрытием, в Мордовии на эти средства также появится футбольное поле, в Воронежской области — физкультурно-оздоровительный комплекс.

Средства будут перераспределены в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

ИА REGNUM напоминает, всего в 2020 году регионы России получат на строительство спортобъектов 2,72 млрд рублей, в 2021 году — 1,559 млрд рублей, в 2022 году — 719 млрд рублей.