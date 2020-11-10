Москва, , 19:05 — REGNUM Падение платежеспособного спроса может добить остатки оптимизма российского бизнеса, спровоцировав девальвационную спираль. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал итоги исследования, которое показало, что оптимизм российского бизнеса упал до минимального за последние 11 лет уровня.

«Оптимизм не только бизнеса, как мне кажется, но и простых граждан упал до минимума за последние 11 лет, — констатировал Ордов. — Начало 2021 года может стать критическим с точки зрения бизнеса, так как отсутствие достаточных мер поддержки, помноженное на неопределенность и ограничения, неминуемо приведет к росту банкротств юридических и физических лиц, провоцируя рост безработицы, бедности, падения доходов. Падение платежеспособного спроса может добить остатки оптимизма российского бизнеса, спровоцировав девальвационную спираль — самый большой ужас для современной экономики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Степан Земцов также заявил о том, что оптимизм российского бизнеса продолжит снижаться.