Москва, , 19:04 — REGNUM Ряд отраслей в России не могут обойтись без труда иностранных работников, так как в РФ нет достаточного количества собственных специалистов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал новость о том, что власти РФ решили понизить квоту на выдачу разрешений на временное проживание.

«Сокращение квот на мигрантов продиктовано необходимостью решения проблемы безработицы в России, — сказал Ордов. — Отток мигрантов — лишь специфика текущей экономической конъюнктуры. Мигранты как морская стихия — отлив всегда сменяется приливом. А квотирование необходимо для опережающего регулирования рынка труда, так как компании должны понимать, на внутренних или внешних работников им ориентироваться».

При этом Ордов подчеркнул, что ужесточение квот не рыночный механизм, который, как правило, работает неэффективно.

«Ряд отраслей в РФ нуждаются в специалистах, которые отсутствуют в стране в необходимом количестве, — сказал Ордов. — В связи с этим ужесточение налоговых и социальных требований к работодателю, привлекающему гастарбайтеров, могло бы создать схожие конкурентные условия для жителей РФ и трудовых мигрантов. Это позволило бы решать проблему безработицы без избыточного административного давления».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Ольга Лебединская заявила, что в РФ на рынке труда сложилась крайне неопределенная ситуация, и количество плохо занятых будет только увеличиваться.