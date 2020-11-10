Москва, , 19:03 — REGNUM Оптимизм российского бизнеса продолжит снижаться. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября заявил ведущий научный сотрудник Лаборатории исследований проблем предпринимательства Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Степан Земцов. Так он прокомментировал итоги исследования, которое показало, что настроения российского бизнеса упали до минимальных с 2009 года значений.

«Поскольку не оправдались надежды на окончание пандемии, вероятно, оптимизм бизнеса будет снижаться. Вторая волна заболеваемости в самом разгаре, и некоторые страны начали вновь вводить ограничения на перемещение жителей», — сказал Земцов.

При этом он подчеркнул, что государственная поддержка малого и среднего бизнеса (МСП) непосредственно оказывает малое влияние на состояние дел в этом секторе.

«В докризисный период государственной поддержкой малого и среднего бизнеса было охвачено менее 3% всех субъектов МСП. В разгар эпидемии за поддержкой по выплате заработной платы (субсидии, кредиты), реструктуризации задолженности в сумме обратилось не менее 20%, по данным Минэкономразвития России. Однако были определенные сложности с определением вида деятельности компаний, — отметил экономист. — В целом господдержка помогла в период самоизоляции, когда бизнес не по своей воле терпел убытки. Но сейчас становится понятно, что без восстановления спроса, поиска новых рынков государство вряд ли сможет повлиять на оптимизм малого бизнеса».

Напомним, что ранее РБК со ссылкой на итоги исследования, проведенного IHS Markit, сообщило, что индекс оптимизма компаний с июня рухнул сразу на 14 процентных пунктов.