Москва, , 19:02 — REGNUM Миграционную политику в РФ нужно сделать прозрачной: правил нужно немного, и они должны быть понятными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября заявила ведущий научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юлия Флоринская. Так она прокомментировала новость о том, что власти РФ снизили квоту на выдачу разрешений на временное проживание, и объяснила, как это отразится на трудовой миграции.

«Инструмент разрешения на временное проживание рассчитан не на трудовых мигрантов. Да, они иногда им пользуются, в том числе покупая эти разрешения. Но распределение квот не имеет отношения к реальной миграционной политике в принципе и к трудовой миграции в частности, — сказала Флоринская. — Это довольно непрозрачный инструмент, а в некоторых регионах, возможно, даже коррупционный. Концепция миграционной политики предусматривает постепенную отмену выдачи разрешений на временное проживание в пользу выдачи вида на жительство, потому что в нынешнем виде это достаточно бессмысленная процедура. Квота на 40 или на 60 тысяч — это в принципе ничего не значит».

Как полагает эксперт, миграционная политика должна быть прозрачной: правил должно быть немного, и они должны быть понятны.

«Ужесточение политики, как показывает опыт, приводит к уходу в тень, но не к сокращению миграции. Либерализация также не очень влияет на количество мигрантов», — сказала Флоринская.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Ольга Лебединская заявила о том, что предприниматели в РФ задумываются о сокращении рабочих мест и пересматривают свое отношение к внедрению механизированного труда.

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