Москва, 10 ноября 2020, 18:41 — REGNUM Первый энергоблок Белорусской АЭС остановил производство электроэнергии, сообщил РИА «Новости» консультант департамента по ядерной и радиационной безопасности (Госатомнадзора) МЧС Белоруссии Олег Соболев. Как сообщили в Министерстве энергетики РБ, в ходе проводимых испытаний на энергоблоке выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования.
«Энергоблок атомной станции — это сложнейший технический объект, работа которого требует серьезной подготовки перед сдачей в промышленную эксплуатацию, — отметил член комитета Государственной думы РФ по энергетике, депутат ГД ФС РФ от Обнинского избирательного округа Калужской области Геннадий Скляр. — Именно такую подготовку сейчас проходит первый блок Белорусской АЭС. С момента подключения к сети и до этапа промышленной эксплуатации проводятся сотни экспериментов, он тестируется в различных режимах, чтобы проверить, что все оборудование после сдачи будет работать надежно. Проверяется работа на разных уровнях мощности, осуществляются остановы и отключения от сети, выявляются узкие места, дефекты вспомогательного оборудования, происходит замена каких-то элементов оборудования».
«Это начальный этап эксплуатации, в ходе которого вероятность сбоев считается максимальной, — напомнил заместитель директора Института ядерной физики и технологии НИЯУ МИФИ, доктор физико-математических наук, профессор Георгий Тихомиров. — Трансформаторы далеко от активной зоны, и эта ситуация не опасна с точки зрения радиоактивных последствий. Такое же может произойти и на газовой, на любой тепловой электростанции. Обнаружен дефект, и его надо ликвидировать. Это не штатная, но не критичная ситуация».
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