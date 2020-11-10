Москва, , 18:41 — REGNUM Первый энергоблок Белорусской АЭС остановил производство электроэнергии, сообщил РИА «Новости» консультант департамента по ядерной и радиационной безопасности (Госатомнадзора) МЧС Белоруссии Олег Соболев. Как сообщили в Министерстве энергетики РБ, в ходе проводимых испытаний на энергоблоке выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования.

«Энергоблок атомной станции — это сложнейший технический объект, работа которого требует серьезной подготовки перед сдачей в промышленную эксплуатацию, — отметил член комитета Государственной думы РФ по энергетике, депутат ГД ФС РФ от Обнинского избирательного округа Калужской области Геннадий Скляр. — Именно такую подготовку сейчас проходит первый блок Белорусской АЭС. С момента подключения к сети и до этапа промышленной эксплуатации проводятся сотни экспериментов, он тестируется в различных режимах, чтобы проверить, что все оборудование после сдачи будет работать надежно. Проверяется работа на разных уровнях мощности, осуществляются остановы и отключения от сети, выявляются узкие места, дефекты вспомогательного оборудования, происходит замена каких-то элементов оборудования».

«Конечно, в Белоруссии сейчас очень большое внимание приковано к этому блоку, ведь это первый опыт, а республика связывает с атомной энергетикой большие надежды, — подчеркнул Скляр. — Но важно понимать, что это рядовые испытания, в ходе которых блок может быть и остановлен, ничего страшного, вызывающего опасения с точки зрения безопасности в этом нет. В России, где первая атомная станция заработала еще в 1954 году (в Обнинске), а сейчас в стране эксплуатируется 38 энергоблоков, к таким событиям относятся спокойно».

«Это начальный этап эксплуатации, в ходе которого вероятность сбоев считается максимальной, — напомнил заместитель директора Института ядерной физики и технологии НИЯУ МИФИ, доктор физико-математических наук, профессор Георгий Тихомиров. — Трансформаторы далеко от активной зоны, и эта ситуация не опасна с точки зрения радиоактивных последствий. Такое же может произойти и на газовой, на любой тепловой электростанции. Обнаружен дефект, и его надо ликвидировать. Это не штатная, но не критичная ситуация».

«В атомном энергоблоке есть первый контур, где находится активная зона с ядерным топливом, есть второй контур, где происходит подача пара на турбину, и есть генерация — выдача электроэнергии в сеть, — рассказал эксперт. — В случае, если происходит что-то, что не позволяет выдать энергию в сеть, энергоблок заглушается в штатном режиме. Всегда от этапа физического пуска (когда загружается ядерное топливо) до работы на номинальной мощности проходит тестирование всех систем, где в том числе и всплывают дефекты, которые затем исправляются, — это обычная практика ввода в эксплуатацию атомной электростанции. Такая ситуация может произойти на любой АЭС. Я уверен, что ситуация находится под контролем российских специалистов, которые принимают участие в запуске энергоблока».

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