Пекин, , 18:38 — REGNUM Высокую оценку уровню сотрудничества Китая со странами Евразии в сельскохозяйственной сфере в своем интервью Синьхуадала директор Института по исследованию Евразии Академии международной торговли и экономического сотрудничества при Министерстве коммерции КНР Лю Хуацинь. Об этом информационное агентство сообщает 10 ноября, отмечая, что сельхозпродукция стала новым источником и драйвером роста двусторонней и многосторонней торговли.

Несмотря на трудности, связанные с эпидемией коронавируса, Китай, например, расширил импорт продукции животноводства и аграрного сектора из Российской Федерации, особенно по соевым бобам, молоку и говядине. Аналогичные тенденции наблюдаются и в отношениях с Казахстаном.

Большая роль отводится партнерам по ШОС. На состоявшейся в октябре текущего года 27-й Китайской ярмарке высокотехнологичных достижений была организована соответствующая тематическая выставка. Предприятия стран ШОС успешно находят возможности расширения совместного бизнеса и торговли.

По оценке Лю Хуацинь, комплекс выставочных мероприятий, проводимых в Китае, оказывает позитивное воздействие на укрепление экономических и торговых связей и вносит значительный вклад в укрепление материального благополучия соседних народов.