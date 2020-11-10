Белград, , 18:58 — REGNUM Вице-премьер и министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Зорана Михайлович на пресс-конференции 10 ноября заявила, что никто в газовом секторе страны не должен даже пытаться вбивать клин между Белградом и Москвой, пишет 10 ноября сербское новостное агентство «Политика».

Отвечая на вопросы журналистов, Михайлович также отметила, что «люди, отвечающие за газовый сектор в стране, прячутся за обвинениями во вмешательстве в эту сферу великой России».

«Великая Россия не стоит за спинами наших надменных директоров. Великая Россия и Российская Федерация являются для нас очень важным политическим и экономическим партнером. Ряд российских компаний работают в этом и других секторах. Я работала с компанией «Российские железные дороги» — одной из крупнейших мировых компаний. В Сербии рады инвестициям из всех стран». Михайлович

Напомним, в сербском нефтегазовом секторе сильны позиции России, так как Газпром контролирует главную нефтегазовую компанию страны НиС.

Также 9 ноября, согласно заявлениям в СМИ, строительство газопровода «Балканский поток» — проекта, реализуемого Россией совместно с местными газовыми компаниями, — фактически завершено, болгарский участок газопровода соединен с газопроводом в Сербии.

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