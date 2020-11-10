Пекин, , 18:31 — REGNUM 10 ноября в Шанхае завершает работу 3-я Китайская международная импортная выставка ЭКСПО (CIIE). Между тем несколько сотен предприятий по всему миру еще до ее открытия, 5 ноября, уже записались для участия в следующих таких выставках на ближайшие три года. Об этом 10 ноября сообщает Синьхуа со ссылкой на соответствующее заявление заместителя директора Бюро CIIE Сунь Чэнхай.

По оценке организатора, из пятисот ведущих предприятий, фирм и промышленных лидеров около 80% принимали в CIIE неоднократное участие. В дополнение к этому директор Бюро Ван Виннань, являющийся также заместителем министра коммерции КНР, отметил, что сто экспонентов нынешней выставки заключили с Бюро контракты на пролонгацию своего участия. По оценке этого высокопоставленного правительственного чиновника столь активное участие в импортной выставке отражает большую уверенность экспортеров в стабильности китайского рынка.