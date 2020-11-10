Минск, , 18:24 — REGNUM Вопросы противодействия распространению коронавирусной инфекции, а также тема экономики обсуждались Москвой и Минском 10 ноября, сообщает БелТА.

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Отмечается, что российский премьер-министр Михаил Мишустин сегодня, 10 ноября, связался по телефону с белорусским президентом Александром Лукашенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии проводятся клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Четыре дня назад Мишустин обсуждал этот вопрос со своим белорусским коллегой Романом Головченко.

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