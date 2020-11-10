Красногорск, , 18:22 — REGNUM Московская область может урезать расходы, связанные с развитием региона. Об этом 10 ноября сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Рассказывая о «дырах» в бюджете из-за пандемии коронавируса, Воробьёв пояснил, на чём планируется сэкономить.

«Как правило, это развитие. Придержим новые дороги, развязки. Где-то вынуждены будем сместить по срокам благоустройство. А его очень ждут наши жители», — сказал он.

Всего, по словам губернатора, бюджет региона получит «недолёт» в размере 120 млрд рублей — половина суммы не поступит из-за ситуации в экономике, ещё столько же будет направлено на расходы, связанные с противодействием коронавирусной инфекции.