Москва, , 18:17 — REGNUM Тёплая зима 2019−2020 годов помогла столице существенно сэкономить на противогололёдных реагентах. Об этом 10 ноября заявил руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Александр Соловьёв на совместном заседании комиссий Московской городской думы по экологической политике и по городскому хозяйству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, в общей сложности с прошлой зимы на складах в столице осталось около 140 тысяч тонн реагентов. Они не испортились и будут использованы в будущем. Это позволит сэкономить около 3,5 млрд рублей.

«Мы 3,5 млрд народных средств сэкономили. Поэтому мы экономим бюджетные средства, которые запланированы на 2021 год», — заявил Соловьёв.

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