Мурманск, , 18:12 — REGNUM В Совете Федерации предлагают упростить процедуры заключения соглашений о Государственно-частном партнерстве (ГЧП) при реализации IТ-проектов в регионах Арктической зоны.

В Совете по развитию цифровой экономики при Совете Федерации считают необходимым реформировать законодательство в сфере ГЧП. Для этого необходимо упростить процедуры заключения соглашений о ГЧП при реализации IТ-проектов в регионах Арктической зоны и модернизировать федеральное законодательство. Об этом на заседании Совета в Мурманске, посвященному перспективам цифрового развития регионов Арктической зоны, заявил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Прошу подключиться к решению этого вопроса рабочую группу по вопросу законодательного обеспечения цифровой экономики, которая создана при нашем Совете. Если в регион придут частные инвестиции, если здесь IТ-отрасль, что называется, «взлетит» — это даст Арктике мощный толчок. Толчок в экономическом развитии, за которым подтянутся и уровень зарплат, и уровень жизни в целом. Появятся новые, высококвалифицированные рабочие места. И одновременно — снизится зависимость региона от сырьевой отрасли и конъюнктуры на рынке энергоносителей», — подчеркнул он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, весной текущего года президент РФ Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в Арктике, а в октябре был подписан Указ президента РФ № 645 «О стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года».

Теме развития регионов Арктической зоны было посвящено выездное заседание Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, прошедшее во вторник, 10 ноября. По итогам заседания будет подготовлена резолюция с предложениями в адрес Правительства РФ и профильных министерств.