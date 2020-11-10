Калуга, , 18:11 — REGNUM Сегодня, 10 ноября, глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев провёл личный приём граждан. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, к главе города обратились жильцы дома №13 по улице Карла Либкнехта Оксана Яковенко и Евгения Перчян по вопросу проведения капитального ремонта дома. На встречу также были приглашены представители управления ЖКХ и управляющей компании ООО «УК МЖД Московского округа».

Глава Калуги провел прием граждан Пресс-служба Городской думы Калуги

Дом, построенный в 1936 году, обветшал и требует капитального ремонта. Больше всего жителей беспокоит протекающая кровля и канализация. Своими силами они меняли полы и часть труб, но в связи с тем, что в доме всего девять квартир, средствами, собранными на текущий ремонт, решить проблемы невозможно. В 2012 году суд обязал Городскую управу провести капремонт дома, но из-за нехватки средств были выполнены только работы по установке отопительных газовых водогрейных автоматов и замене электропроводки. По словам специалистов управления ЖКХ замена кровли и стропильной системы обойдётся в 2,8 млн. рублей. Будут ли эти работы включены в план на 2021 год, зависит от объёма выделенных управлению средств.

Глава Калуги провел прием граждан Пресс-служба Городской думы Калуги

«Сегодня я сам оценил состояние дома. Фасад и балконы, конечно, находятся в удручающем состоянии. Но главной задачей, на мой взгляд, является ремонт кровли, — подвел итог Юрий Моисеев. — В ближайшее время я подниму вопрос о выделении средств на эти цели перед городским головой и руководством управления ЖКХ. Если с ремонтом фасада можно повременить, то залитие квартир недопустимо».

Поинтересовался глава городского самоуправления и мнением жителей о работе управляющей компании. Как оказалось, серьёзных претензий к работе коммунальщиков у жильцов нет: по мере возможностей специалисты управляющей компании устраняют последствия наиболее критичных происшествий.