Москва, , 18:00 — REGNUM Основным владельцем всех СМИ группы Rambler стал бывший топ-менеджер «Газпром-медиа» Сергей Шишкин, передаёт 10 ноября РБК.

Ему принадлежит чуть больше 80% ООО «Рамблер & Ко», через которое группа Rambler управляет своими СМИ. Активы перешли к Шишкину 9 ноября 2020 года.

Остальные активы (20%) принадлежат ООО «Эпоха Диджитал», которое является головной компанией всей группы Rambler. Сбербанк консолидирует 100% самой группы.

Напомним, ранее владельцем ООО «Рамблер & Ко» был бизнесмен Александр Мамут. Сбербанк выкупил у него 45% активов группы.

Читайте ранее в этом сюжете: Rambler Group вновь управляет Мамут