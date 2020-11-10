Салехард, , 17:58 — REGNUM На Ямале в 2020 году введены новые выплаты, индексированы и увеличены размеры действующих мер социальной поддержки для семей с детьми. Об этом 10 ноября сообщила директор департамента социальной защиты населения ЯНАО Елена Карпова.

По словам директора департамента, в начале 2020 года проиндексирован на 3,8% размер регионального единовременного пособия при рождении второго и последующих детей. В восемь раз, до 8 350 рублей, увеличен размер ежемесячной выплаты на ребенка от трёх до семи лет включительно. Отмечается, что на Ямале данную выплату семьи с детьми стали получать уже с февраля 2020 года, тогда как в других субъектах РФ — с июня 2020 года.

В три раза, до 18 946,1 рубля, выросло пособие опекунам совершеннолетних недееспособных граждан. Были исключены ограничения для возмещения расходов оплаты проезда один раз в год семьям, имеющим ребенка-инвалида — теперь компенсируется оплата любого вида транспорта.

С 2020 года при рождении второго ребенка каждая ямальская семья может получить сертификат на 150 тыс. рублей. Региональный материнский капитал на третьего и последующего ребёнка увеличен до 500 тыс. рублей. Кроме того, сокращён срок проживания на Ямале матери для получения регионального маткапитала — с пяти лет до одного года.

В период режима повышенной готовности по коронавирусу, с апреля по сентябрь, для ямальских семей с детьми была введена единовременная выплата в размере 30 тыс. рублей из средств регионального маткапитала. Ее получили более 3 500 семей. Напомним, ранее средства не обналичивались.

Также изменены условия для получения ежемесячной выплаты семьям при рождении третьего или последующих детей. За её назначением теперь могут обращаться ямальцы с доходом не выше двукратной величины прожиточного минимума на одного члена семьи — 35 414 рублей. Ранее выплата назначалась при доходе не выше однократной величины прожиточного минимума, или 16 800 рублей.