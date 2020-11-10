Курган, , 17:32 — REGNUM В Курганской области для населения выросла услуга газоснабжения на 2,8%. Об этом сообщила 10 ноября директор департамента госрегулирования цен и тарифов Курганской области Ирина Гагарина.

«Ежегодно ФАС России индексирует оптовую цену на газ. В августе этого года было принято тарифное решение, согласно которому оптовая цена на газ выросла на 3%. Это повлекло за собой повышение розничной цены на газ на территории Курганской области на 2,8% с 1 октября 2020 года», — пояснила Ирина Гагарина.

Увеличилась и стоимость балонного газа, который используется не только в сельских домовладениях и СНТ, но и в некоторых домах Кургана.

Как пояснила Ирина Гагарина, до 2019 года цена на балонный газ устанавливалась со стоимостью доставки. Но сейчас эта стоимость исключена из тарифа — потребители платят отдельно предприятию, занимающемуся этой доставкой.

«Предприятия резко подняли стоимость доставки и тем самым совокупные расходы граждан на покупку баллона с учётом доставки увеличились. Наш департамент обратился в центральный аппарат ФАС России с просьбой дать пояснения, как нам правильно организовать доставку баллонов, чтобы граждане не страдали от таких резких скачков цен. ФАС России ответила, что ими сейчас рассматривается возможность возврата к старой схеме — возможно, доставку снова включат в стоимость балонного газа», — пояснила директор департамента госрегулирования цен и тарифов Курганской области.