Лондон, , 17:24 — REGNUM Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 10 ноября, нефть Brent установилась выше $43 за баррель.

К настоящему моменту январские фьючерсы Brent поднялись в цене на 65 центов (1,53%), до $43,05 за баррель. Диапазон марки — от $41,71 до $43,28 за баррель.

Декабрьские фьючерсы WTI подорожали на 63 цента (1,56%), до $40,92 за баррель. Диапазон WTI составляет $39,42 — $41,02 за баррель.

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