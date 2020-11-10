Москва, , 17:20 — REGNUM На ремонт дорожной сети в Москве за три года планируется направить около 83 млрд рублей. Такие меры предусмотрены в проекте бюджета столицы на 2021 год и плановый период, который рассматривается на совместном заседании комиссий Московской городской думы по экологической политике и по городскому хозяйству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как отметила заместитель руководителя городского департамента финансов Светлана Губанова, улично-дорожная сеть является одним из важнейших элементов городской инфраструктуры. Уровень комфорта проживания в городе зависит от ее состояния.

«В целях улучшения её качественных характеристик на ремонт объектов дорожного хозяйства и автомобильных дорог планируется направить 83 млрд рублей. В том числе в 2021 году — 23,7 млрд рублей. Это позволит провести ремонт на площади 43,9 млн квадратных метра за три года. Расходы на ремонт дорог в 2021 году по сравнению с 2020 годом сокращены на 2,8 млрд рублей, или 10,5%», — сказала Губанова.

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