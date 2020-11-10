Москва, , 17:09 — REGNUM За три года в столице планируется практически полностью отремонтировать трамвайные пути. Такие меры предусмотрены в проекте бюджета столицы на 2021 год и плановый период, который рассматривается на совместном заседании комиссий Московской городской думы по экологической политике и по городскому хозяйству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как отметила заместитель руководителя городского департамента финансов Светлана Губанова, в общей сложности будет отремонтировано 88 километров трамвайных путей.

«В предстоящий период будут продолжены работы по ремонту трамвайных путей. На эти цели предусмотрено 17,6 млрд рублей. В 2021 году — 4 млрд рублей. На эти средства планируется отремонтировать 88 километров трамвайных путей. В результате программы к концу 2023 года будет отремонтирована практически вся городская трамвайная сеть», — заявила Губанова.

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