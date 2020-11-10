Москва, , 17:02 — REGNUM Российский бизнес должен получить возможность вздохнуть, а для этого надо охладить пыл надзорных органов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Так он прокомментировал слова руководителя Минпромторга РФ Дениса Мантурова, который выступил против искусственного сдерживания цен в ритейле.

По словам Чеглова, правительство понимает, что в сложившейся ситуации ограничивать бизнес в ценах — это погубить то, что осталось, а следом и не собрать бюджетные деньги.

«Поэтому столь сдержанно оно подходит к введению нового локдауна. И хорошо понимает, что есть рыночное ограничение роста цен — это способность населения покупать. Выше этого предела следует падение физических объемов продаж и доходов соответственно, — пояснил экономист. — Сейчас необходимо дать бизнесу вздохнуть, выжить, а для этого охладить пыл надзорных органов. ФАС имеет право проверить при поступлении сигнала о том, что кто-то резко поднял цены. При этом «самоубийц» в бизнесе немного, и оборотные штрафы получать никто не хочет. А значит, и проблемы нет. Цены можно поднять в несколько приемов и взвешенно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мантуров выступил против искусственного сдерживания цен в ритейле.