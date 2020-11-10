Москва, , 16:59 — REGNUM До конца 2023 года в Москве закупят около 2,4 тыс. единиц общественного транспорта. Такие меры предусмотрены в проекте бюджета столицы на 2021 год и плановый период, который рассматривается на совместном заседании комиссий Московской городской думы по экологической политике и по городскому хозяйству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам заместителя руководителя городского департамента финансов Светланы Губановой, речь идёт о закупке около 2,4 тысячи современных автобусов, низкопольных трамваев, электробусов, а также одной тысячи вагонов метро нового поколения, включая вагоны для вновь вводимых линий метро.

«Для повышения комфорта и безопасности пассажиров на московском метрополитене предусматриваются средства в объёме 45 млрд рублей. В 2021 году — 13,9 млрд рублей. Они будут направлены на выполнение работ по модернизации и замене устаревшего оборудования, оснащения метрополитена системами безопасности», — заявила Губанова.

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