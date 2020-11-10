Москва, , 16:56 — REGNUM Предприниматели в РФ задумываются о сокращении рабочих мест и пересматривают свое отношение к внедрению механизированного труда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 ноября заявила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская. Так она прокомментировала новость о том, что правительство РФ сократило квоты на мигрантов для регионов.

Как пояснила Лебединская, ситуация на рынке труда сложилась крайне неопределенная, и количество плохо занятых будет только увеличиваться.

«Предприниматели уже сейчас задумываются на тему сокращения рабочих мест, пересматривают свое отношение к внедрению механизированного труда и отказа от неквалифицированного, — сказала Лебединская. — Во-вторых, на высвобождающие вакансии стали соглашаться соотечественники, нуждающиеся в источнике дохода, так как коэффициент замещения утраченного заработка пособием по безработице в нашей стране крайне низкий».

Иными словами, как подчеркнула экономист, правительство РФ лишь зафиксировало существующую динамику, понимая, что за год ситуация с мигрантами кардинально не изменится и что надо легализовать тех работников, которые уже работают.

«Фактически статистика подсчитывает только тех иностранцев, кто оформляет вид на жительство или разрешение на временное проживание, — сказала Лебединская. — Вне миграционной статистики оказываются люди, прибывшие по туристическим путевкам (но с целью поиска работы) и гастарбайтеры. С другой стороны, актуальность «серого» рынка труда только повышается. Сегодня до 72% вакантных мест приходится на вакансии в сфере продаж, строительства, перевозки и автобизнеса. И, встав на рельсы ужесточения миграционной политики, мы можем столкнуться с проблемой кадрового голода».

Напомним, как сообщалось ранее, премьер-министр РФ понизил квоту на выдачу разрешений на временное проживание в 2021 году иностранцам и лицам без гражданства.