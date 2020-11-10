Подгорица, , 16:49 — REGNUM Ассоциация представителей отрасли общественного питания Черногории объявила, что владельцы баров, кафе и ресторанов откроют их 11 ноября в тех муниципалитетах, где по решению властей их предписано закрыть минимум на 14 дней из-за тяжелой эпидемиологической ситуации.

По их словам, они не намерены подчиняться мерам национального координационого совета Черногории, не будут соблюдать систему светофора.

При этом рестораторы сами себе установили лимит работы до 22 часов и ограничение не больше 4 человек за столом.

Ранее они проводили акции протеста в Подгорице, аргументируя их тем, что представители отрасли соблюдали в своих заведениях все меры, а их закрытие поставит отрасль на грань выживания.

Заявление было поддержано ассоциациями рестораторов из Тивата, Улциня, Будвы, Херцег-Нови, Котора, Беране, Подгорицы, Плава, Плевли, Никшича и Цетинье. В заявлении говорится, что все подписавшие его стороны поддерживают его и готовы нести все последствия такого решения.