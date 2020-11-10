Москва, , 16:49 — REGNUM Расходы на развитие транспортной системы столицы планируется сократить. Об этом сообщила заместитель руководителя городского департамента финансов Светлана Губанова на совместном заседание комиссий Московской городской думы по экологической политике и по городскому хозяйству, где рассматривается проект бюджета города на 2021 год и плановый период, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«На эти цели на трёхлетний период предусмотрены ассигнования в размере 202 млрд рублей. В 2021 году — 61,6 млрд рублей. Социально-экономическая ситуация вызванная пандемией новой коронавирусной инфекции оказала влияние на объём расходов по развитию города», — сказала Губанова.

Объём расходов на закупку подвижного состава на 2021 год сокращены на 30% против расходов 2020 года. В 2020 году на эти цели направлялось 74,2 млрд рублей. В 2021 году расходы составят 51,6 млрд рублей, отметила чиновник, добавив, что поставка части подвижного состава будет осуществляться с переносом сроков оплаты.

«В трёхлетнем периоде объём расходов сократиться на 10,2%», — заявила Губанова.

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